DeA Capital: cessione delle partecipazioni in Sigla e SiCollection

Luca Fiore 7 luglio 2017 - 13:19

MILANO (Finanza.com)

DeA Capital ha reso noto che oggi la propria partecipata (al 41,39%) Sigla Luxembourg ha sottoscritto un contratto per la cessione delle due partecipazioni (pari al 100% del capitale) detenute in Sigla e SiCollection ad Alchemy Special Opportunities Fund (Alchemy).Sigla opera nella cessione del quinto dello stipendio, mentre SiCollection è attiva nel servicing di non performing loans.Il closing dell’operazione è atteso entro la fine del 2017 e il corrispettivo prevede un incasso pro-quota pari a circa 11,8 milioni di euro (leggermente superiore al book value della partecipazione in Sigla Luxembourg al 31 marzo 2017).