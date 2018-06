Dba: vinte due commesse nei porti di Livorno e in Croazia

Daniela La Cava 13 giugno 2018 - 15:14

MILANO (Finanza.com)

Dba Group, società di consulenza tecnologica, specializzata nella connettività delle reti e nelle soluzioni a supporto del ciclo di vita delle infrastrutture, quotata sul mercato Aim Italia, ha annunciato il rinnovo da parte dell’Autorità di sistema portuale del Mar Tirreno Settentrionale del servizio di manutenzione evolutiva, di assistenza all’utenza con help-desk dedicato, di manutenzione correttiva e di back-up della piattaforma Tuscan Port Community System. "Una piattaforma necessaria per il porto di Livorno che nel 2017 ha movimentato oltre 41 milioni di tonnellate di merci - spiega la società in una nota -. Lo stesso servizio informatico sarà adottato anche dal porto di Ploče in Croazia".