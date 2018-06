Dba Group, firmato contratto da 13 milioni con Italtel

Valeria Panigada 11 giugno 2018 - 10:03

DbaGroup, società italiana di consulenza tecnologica quotata sul listino Aim Italia, ha siglato un contratto con Italtel per le attività di consulenza a supporto della progettazione di reti in fibra ottica. Il controvalore complessivo della commessa è di circa 13 milioni di euro, fatturato in base allo stato di avanzamento dei lavori, già a partire dal primo semestre del 2018. La conclusione dell’attività è prevista per dicembre 2019. L’incarico, ha fatto sapere Dba Group, comporterà un significativo incremento della forza lavoro con l’ingresso di risorse giovani e altamente specializzati.