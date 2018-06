Dazi Usa: Italia ha tutto da perdere, danno stimato pari a 37 miliardi

Valeria Panigada 27 giugno 2018 - 11:24

"L'Italia ha tutto da perdere perché i nuovi dazi alle importazioni introdotti negli Stati Uniti d'America rappresentano una minaccia da 37 miliardi di euro di Made in Italy". Lo ha detto il presidente di Unimpresa, Giovanna Ferrara. La cifra di 37 miliardi si riferisce all'ammontare di prodotti italiani che ogni anno vengono esportati negli Usa e che ora potrebbero subire gli effetti negativi della "stretta" voluta dall'amministrazione Trump. Il dato, frutto di una analisi del Centro studi di Unimpresa, è relativo al 2016 e risulta in crescita di quasi un miliardo (+2,6%) rispetto all'anno precedente. La categoria "macchinari" nel 2016 è risultata la più rilevante con 7,1 miliardi di euro (20% sul totale), seguita dagli autoveicoli con 4,5 miliardi (12%) e dalla categoria "navi, treni, aerei" che pesa per 3,6 miliardi (9,89%).