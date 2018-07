Dati occupazione Istat, Di Maio: 'record? Sì, del precariato. Oggi via a smantellare Jobs Act'

Laura Naka Antonelli 2 luglio 2018 - 13:28

MILANO (Finanza.com)

Altro che record dell'occupazione in Italia. I dati Istat parlano di record "del precariato". Così il ministro del Lavoro e dello Sviluppo economico, Luigi Di Maio, ha commentato i dati resi noti oggi dall'Istat."Vedo tutto un celebrare record sull'occupazione, quello è precariato. Oggi abbiamo segnato un nuovo record del precariato". Il motivo? "I dati Istat rilevano i contratti" non "le ore di lavoro che mancano all'appello e la precarietà". Quello che "sale - secondo il ministro - è l'indice di precarietà".Ma "oggi con il decreto dignità iniziamo a smantellare una parte del Jobs act". A tal proposito, "spero che il consiglio dei ministri sia in serata, anche perché non c'è solo il decreto dignità" all'ordine del giorno.Con il decreto dignità, ha continuato Di Maio, l'esecutivo agirà sul fronte dei "contratti a tempo determinato e dei contratti a tutele crescenti", al fine di "ridurre il costo del lavoro". Il ministro ha anche assicurato che "il nostro obiettivo è intervenire sul cuneo fiscale".