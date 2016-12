Danieli, siglato contratto in Azerbaijan per nuovo impianto metallurgico

Valeria Panigada 22 dicembre 2016 - 15:42

Finanza.com

Danieli ha firmato un contratto con la Azerbaijan Baku Steel Company per la realizzazione di un complesso metallurgico del valore di oltre 1,3 miliardi di dollari. La produzione sarà destinata per il 50% al mercato interno e per il restante 50% all'esportazione (soprattutto in Iran e Turchia) così da far risparmire al Paese 500 milioni di dollari all'anno sui prodotti siderurgici attualmente importati. Il progetto, che dovrebbe essere concluso a giugno 2017, crereà 4mila nuovi posti di lavoro a cui se ne aggiungeranno altri 1.200.