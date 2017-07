Dada: dimissioni del presidente Beshara, al suo posto proposto Fabio Ceccarelli

Daniela La Cava 21 luglio 2017 - 07:55

MILANO (Finanza.com)

Dada ha comunicato ieri di avere ricevuto da Karim Beshara, cofondatore di Accelero Capital, una lettera in cui comunica le sue dimissioni dal ruolo di presidente e membro del consiglio di amministrazione del gruppo "per intraprendere un nuovo percorso imprenditoriale, essendosi concluso il management buyout di Accelero Capital da Orascom Tmt Investments. Le dimissioni, si legge in una nota della società, saranno effettive dalla data del prossimo cda. Con le stesse motivazioni, Fadi Antaki, Youssef Bassem, Ragy Soliman, Sophie Sursock e Philip Tohme hanno comunicato le loro dimissioni dal ruolo di consiglieri di Dada.Dada ha inoltre annunciato di avere ricevuto una lettera dal socio di maggioranza Libero Acquisition contenente la proposta al comitato remunerazioni e nomine e al consiglio dei seguenti soggetti quali nuovi consiglieri della società: Wafaa Mobarak, Fabio Ceccarelli, Andrea Goretti, Ayman Soliman, Tarek Morshed e Onsi Sawiris. Ceccarelli è stato inoltre proposto da Libero Acquisition quale nuovo futuro presidente della società.