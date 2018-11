Da aumento inflazione stangata da 245 euro a famiglia per energia e abitazione

Valeria Panigada 16 novembre 2018 - 13:16

L'aumento dell’inflazione, con i prezzi che sono cresciuti a ottobre del +1,6% su base annua, determina una maggiore spesa media da +625 euro annui per una famiglia con due figli. Lo afferma il Codacons, commentando i dati forniti oggi dall’Istat. Ad aumentare è soprattutto il settore energetico con pesanti rincari delle tariffe luce e gas. In particolare vola il comparto “Abitazione, acqua, elettricità e combustibili” che fa segnare l’incremento tendenziale più alto (+4,8%), traducendosi in una stangata da +245 euro annui per una famiglia con due figli.