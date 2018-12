Da Bei 30 milioni di finanziamento a MotorK per ricerca e sviluppo

Daniela La Cava 5 dicembre 2018 - 12:40

MILANO (Finanza.com)

MotorK, la scaleup italiana che sta innovando a livello europeo l'intero comparto digitale automotive, ha ricevuto un finanziamento di 30 milioni di euro dalla Banca europea per gli investimenti (Bei). Si tratta di una delle prime operazioni di venture debt fatte in Italia dalla Bei.Il finanziamento, si legge in un comunicato congiunto, è rivolto in primis alle attività della sede italiana di MotorK e sarà destinato alle attività di ricerca e sviluppo. L’azienda punta a rafforzare lo staff e ad accrescere l’offerta tecnologica per i suoi partner, tra i quali case produttrici, dealer e altri operatori del settore auto. Il contratto di finanziamento è legato a doppio filo al progetto di crescita tecnologica: la scaleup ha infatti programmato di investire quasi 75 milioni di euro nella sua divisione ricerca & sviluppo che produce innovazione per tutta l’Europa.Fondata nel 2010, MotorK si è imposta nel mercato come partner di oltre il 90% delle case automobilistiche attive in Europa: la sua disponibilità di dati e le competenze all'avanguardia nel machine learning, nell’intelligenza artificiale e nell'analisi dei big data offrono agli operatori del settore una migliore comprensione delle dinamiche del mercato automotive, mai così in divenire come in questi anni.