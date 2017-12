D’Amico: concluso primo periodo addizionale di esercizio Warrant

michele fanigliulo 29 dicembre 2017 - 09:39

MILANO (Finanza.com)

Si è concluso il 27 dicembre il primo periodo addizionale di esercizio dei “Warrant d’Amico International Shipping 2017–2022” di D’Amico.In tale periodo sono stati esercitati oltre 84,4 milioni di Warrant e sono state conseguentemente sottoscritte oltre 84,4 milioni di azioni ordinarie DIS di nuova emissione al prezzo di 0,283 euro ciascuna su MTA.A seguito di tali sottoscrizioni il capitale sociale di DIS risulterà pertanto pari a oltre 65,3 milioni di dollari rappresentato da circa 653,2 milioni di azioni ordinarie prive del valore nominale.Ai sensi del Regolamento dei Warrant, le azioni di compendio saranno emesse il giorno 28 dicembre 2017 in favore dei possessori di Warrant che hanno validamente esercitato i loro Warrant, rendendole disponibili attraverso Clearstream Luxembourg, Euroclear e Monte Titoli. L’aumento di capitale per l’emissione delle Azioni di Compendio sarà deliberato dall’organo competente nella medesima data, il 28 dicembre 2017.Il titolo oggi è in pari a 0,26 euro.