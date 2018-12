DL Semplificazioni: via libera del Cdm, domani in Gazzetta Ufficiale

Alessandra Caparello 12 dicembre 2018 - 16:03

MILANO (Finanza.com)

Vialibera oggi del Consiglio dei ministri al decreto semplificazioni che domani sarà pubblicato in Gazzetta Ufficiale. Tra le misure approvate la proroga del prestito ponte di 900 milioni di euro per Alitalia, il riconoscimento per i laureati in medicina iscritti ai corsi di specializzazione, della possibilità di essere impiegati come medici di famiglia, stop dal 2019 al Sistri, il Sistema di tracciabilità dei rifiuti speciali istituito nel 2010 e mai entrato effettivamente in funzione. "Oggi in Consiglio dei ministri abbiamo approvato un decreto legge che come primo articolo ha la cosiddetta legge Bramini: gli imprenditori che aspettano soldi dallo Stato questo non li paga avranno delle agevolazioni", ha annunciato il vicepremier Luigi Di Maio in un video pubblicato su Facebook -