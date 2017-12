DBA: accordo con Azerbaijan per eseguire un’attività di auditing sulle reti in fibra ottica

michele fanigliulo 28 dicembre 2017 - 10:15

MILANO (Finanza.com)

DBA Group ha siglato un accordo con il Ministero dei Trasporti, delle Telecomunicazioni e dell’Alta Tecnologia della Repubblica dell’Azerbaijan per eseguire un’attività di auditing sulle reti in fibra ottica locali.DBA Group eseguirà sul territorio azero una profonda analisi dei processi di progettazione e di costruzione della rete FTTH secondo le best practices del settore, sfruttando le forti competenze acquisite dal Gruppo in Italia grazie ai servizi di progettazione, Project Management Office (PMO) ed ICT forniti nel corso degli anni a Vodafone e Metroweb ed attualmente a Enel Open Fiber e Italtel nell’ambito del progetto di realizzazione della nuova rete nazionale a Banda Ultra Larga.Il Ministero controlla la proprietà di BakTelecom (la società incaricata della realizzazione della rete) e pertanto tale primo accordo è strategicamente rilevante in quanto in prospettiva potrà consentire a DBA Group di candidarsi all’esecuzione delle successive fasi di progettazione e PMO della rete di fibra ottica locale FTTH contribuendo con le proprie competenze di Project Management maturate in Italia.