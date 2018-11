DBA Group porta know how italiano in Azerbaigian per rete in fibra ottica

simone borghi 27 novembre 2018 - 09:21

MILANO (Finanza.com)

DBA Group, holding di società operative nell’Information and Communications Technology, ha ottenuto una commessa da 300 mila euro dal Ministero dei Trasporti, delle Telecomunicazioni e Hi-Technologies dell’Azerbaigian per la consulenza sulla costruzione della rete in fibra ottica nella capitale Baku da realizzare nel corso del 2019.Il Ministero ha inoltre affidato a DBA Group un’attività di consulenza commerciale per identificare le aree più idonee su cui realizzare i collegamenti in fibra ottica e per una migliore pianificazione del processo di copertura.Si segnala infine che il valore residuo dei contratti pluriennali in corso in Italia ed all'estero ammontano oggi a circa 37 milioni di euro.