DBA Group: firmato il contratto del progetto ASMARA

Luca Fiore 21 febbraio 2018 - 16:19

MILANO (Finanza.com)

DBA Group ha firmato il contratto con il MIUR per la realizzazione di un prototipo digitale per il supporto alle decisioni nel programma delle Smart City. Il progetto è stato aggiudicato a un partenariato di imprese industriali co-firmatarie (Vitrociset, Dba Lab, IB, Lucana Sistemi) e di partner scientifici quali l’Istituto di Calcolo e Reti ad Alte Prestazioni (ICAR) del Consiglio nazionale delle ricerche (Cnr) di Napoli, l’Università degli studi di Trieste e il Politecnico di Bari, coordinati da Matteo Apollonio di Dba Lab.L’importo complessivo è di circa 7,5 milioni. Nell’ambito del progetto di ricerca a DBA Lab è stato concesso un contributo di complessivi 1.831.419,61 euro di cui 613.132,74 euro a fondo perduto e 1.084.919,70 euro di credito agevolato che sarà erogato dalla Banca del Mezzogiorno - MedioCredito Centrale e prevede una durata di 10 anni con tasso al 0,25% semestrale.“L’obiettivo specifico è dotare le città-porto di Bari e di Cagliari di un sistema ICT di supporto alle decisioni (DSS) specializzato alla gestione dei flussi logistici di persone e mezzi derivanti dalle attività portuali. Il progetto denominato con l’acronimo ASMARA dovrà così essere il supporto a vari livelli sia di decisioni in tempo reale che di pianificazione a medio termine relative alla gestione dei flussi delle merci tra i nodi logistici del sistema portuale (banchine, interporto, retroporto, aeroporto)”.