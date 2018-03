DBA Group: dimissioni di due consiglieri

Luca Fiore 16 marzo 2018 - 14:54

MILANO (Finanza.com)

DBA Group ha emesso una nota per annunciare che i Consiglieri di amministrazione non esecutivi Stefano De Bettin e Daniele De Bettin hanno rassegnato le dimissioni con efficacia a far data dalla chiusura dell’assemblea convocata a fine aprile per l’approvazione del bilancio al 31 dicembre 2017.“La decisione, che vede l’accordo di tutti e quattro i fratelli De Bettin, è coerente con il percorso di trasparenza e di managerializzazione perseguito dal Gruppo”, si legge nel comunicato.“E’ l’attuazione della strategia concordata in famiglia, in piena coerenza, tra l’altro, con la quotazione all’AIM Italia”, ha detto Francesco De Bettin, presidente e co-fondatore della Società d’accordo con i fratelli Raffaele, Stefano e Daniele, “ossia il migliore equilibrio possibile tra la gestione e la proprietà della Società, sia in seno all’organo amministrativo, sia nei ruoli tecnici apicali delle diverse divisioni”.