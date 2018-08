DBA Group, acquistata la rimanente quota di Actual per 2,8 milioni

Valeria Panigada 9 agosto 2018 - 14:30

MILANO (Finanza.com)

DBA Group, società di consulenza tecnologica quotata sul listino Aim Italia, ha sottoscritto oggi un contratto preliminare per l’acquisto della partecipazione non ancora detenuta pari al 26,23% del capitale della slovena Actual. DBA deteneva già una quota pari al 73,77%. Il corrispettivo è stato pattuito in 2,78 milioni di euro oltre ad un eventualeaggiustamento di prezzo di 200mila euro da corrispondersi entro il 15 luglio 2019 se si verificano determinate condizioni. Il perfezionamento dell’acquisizione è previsto entro la fine di settembre.