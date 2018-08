DBA Group: accordo tra Actual IT e CargoX per portare la blockchain nei porti

Valeria Panigada 28 agosto 2018 - 11:34

MILANO (Finanza.com)

DBAGroup, attraverso la sua controllata Actual IT, ha siglato un accordo di partnership con CargoX per portare la blockchain nella logista portuale dapprima nei Balcani e poi anche in Italia. La collaborazione permetterà di ottenere una soluzione moderna basata sulla blockchain per la gestione di tutti i documenti legati alla logistica dei porti con una conseguente riduzione dei costi. CargoX offre la prima piattaforma per le polizze di carico interamente digitale.