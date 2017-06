CsC, produzione industriale in recupero a maggio

Daniela La Cava 13 giugno 2017 - 10:43

MILANO (Finanza.com)

Il Centro studi di Confindustria (CsC) rileva un aumento della produzione industriale dello 0,5% in maggio su aprile, quando c’è stato un calo dello 0,4% su marzo (dato comunicato ieri dall'Istat). Nel primo trimestre 2017 l’attività è diminuita dello 0,3% congiunturale (dopo +1,0% nel quarto 2016); nel secondo la variazione congiunturale acquisita è di +0,6 punti percentuali. "La temporanea battuta d’arresto di aprile, che potrebbe essere in parte dovuta all'effetto statistico legato alla particolare distribuzione delle festività, si è avuta in un contesto nel quale i principali indicatori qualitativi avevano raggiunto i livelli più elevati da gennaio 2008 (fiducia Istat) e febbraio 2011 (Pmi)", si legge nella nota del CsC.

Le valutazioni dei direttori degli acquisti del manifatturiero rimangono ampiamente positive an-

che in maggio e sono coerenti con un recupero dell’attività industriale: l’indice Pmi manifatturiero si è attestato a 55,1 (da 56,2) e quello della componente produzione a 55,8 (da 58,7); la crescita degli ordini, seppure inferiore al picco pluriennale raggiunto dall'indice in aprile, è risultata robusta grazie soprattutto alla domanda estera.