CrowdFundMe punta a quotarsi sul listino Aim Italia, al via il roadshow

23 novembre 2018

MILANO (Finanza.com)

CrowdFundMe ha avviato il roadshow, in Italia e all’estero, con l’obiettivo di procedere all’ammissione alle negoziazioni sul listino Aim Italia. "Il capitale raccolto - ha detto Tommaso Baldissera Pacchetti, fondatore e amministratore delegato di CrowdFundMe - sarà utilizzato per rafforzare la struttura aziendale e il posizionamento della società". CrowdFundMe è la prima società fintech in Italia ad aver avviato il processo di quotazione.L’operazione prevede un aumento di capitale per massimi 5 milioni, a servizio del procedimento di quotazione su Aim Italia, da eseguirsi mediante collocamento delle azioni di nuova emissione. Prevista anche l'emissione di massimi 1.738.840 warrant da assegnarsi gratuitamente agli azionisti nel rapporto di un warrant ogni azione ordinaria.Il collocamento inizierà il 23 novembre e terminerà l’11 dicembre. Il range di prezzo è stato fissato tra un minimo di 8 euro e un massimo di 10 euro per azione.