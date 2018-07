CrowdFundMe insieme a Directa per facilitare investimenti in aziende non quotate

Valeria Panigada 5 luglio 2018 - 12:42

Directa Sim e CrowdFundMe hanno firmato un accordo di collaborazione per cominciare a rendere più facili gli investimenti in aziende non quotate. In base all'accordo, Directa si occuperà di “rubricare” le quote degli investitori che parteciperanno alle operazioni di crowdfunding. La rubricazione è un servizio che consentirà agli investitori in società non quotate di poter trasferire quote senza dover passare da notai o commercialisti. Si tratta di un primo passo per la facilitazione dello scambio di quote di startup e Pmi non quotate, protagoniste delle campagne di equity crowdfunding.