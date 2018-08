Crollo ponte Genova, Telegraph: 'governo populista italiano pronto a lanciare piano Marshall e infrangere regole Ue'

Laura Naka Antonelli 20 agosto 2018 - 07:37

MILANO (Finanza.com)

"Il governo populista italiano sta studiando 'un piano Marshall' per gli investimenti, del valore di 80 miliardi di euro, per mettere in sicurezza le infrastrutture dilapidate a seguito del collasso del ponte di Genova, pronto così a infrangere le regole di bilancio dell'Unione europea". E' quanto scrive Ambrose Evans-Pritchard sul Telegraph.Nell'articolo si legge che il governo M5S-Lega ha intenzione di invocare la "Golden Rule" promossa dall'ex premier britannico Gordon Brown per fare in modo che parti rilevanti degli investimenti pubblici non vengano conteggiate nel deficit di bilancio.