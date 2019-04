Crollo del 21% del titolo Juventus dopo eliminazione in Champions

Titta Ferraro 17 aprile 2019 - 09:13

MILANO (Finanza.com)

Tracollo a Piazza Affari del titolo Juve dopo l'eliminazione nei quarti di Champions League. Il titolo Juventus dopo non aver fatto prezzo per eccesso di ribasso cede il 21,8% a 1,3195 euro.Ieri sera la Juventus allo Stadium ha ceduto 2-1 contro l'Ajax nonostante fosse passata in vantaggio con un goal di Cristiano Ronaldo.