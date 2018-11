Crolla titolo Tenaris, Paolo Rocca incriminato in Argentina per corruzione

Titta Ferraro 28 novembre 2018 - 09:51

MILANO (Finanza.com)

Avvio shock per il titolo Tenaris dopo la notizia dell'incriminazione in Argentina del ceo e presidente Paolo Rocca. Il titolo è arrivato a cedere oltre il 9%. L'accusa per Rocca arriva dal giudice di prima istanza che conduce l'indagine circa i pagamenti effettuati dal gruppo Techint nel 2008 a un funzionario del Governo argentino. Il cosiddetto "caso Notebooks" è relativo alle presunte tangenti pagate dalla società per ottenere contratti dalgoverno della ex presidente Cristina Fernandez Kirchner. Il magistrato ha stabilito che Rocca non può lasciare il Paese in attesa degli sviluppi giudiziari. Il consiglio di amministrazione di Tenaris ha confermato il pieno supporto al suo presidente e amministratore delegato. Rocca continuerà ad assolvere le proprie funzioni.