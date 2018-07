Cristiano Ronaldo è della Juve, Real Madrid accetta offerta da 105 mln

Titta Ferraro 10 luglio 2018 - 18:04

MILANO (Finanza.com)

"Il Real Madrid CF annuncia che, in seguito ai desideri e alle richieste espresse dal giocatore Cristiano Ronaldo, ha accettato di trasferirlo alla Juventus FC". E' quanto recita la nota stampa dei Blancos che ufficializza il passaggio di CR7 in bianconero.La Juventus verserà nelle casse del Real Madrid 105 milioni di euro. In nove stagioni a Madrid, Cristiano Ronaldo ha messo a segno 451 reti e vinto 16 titoli. Ha segnato 15 gol nelle 15 finali disputate, tra cui la doppietta proprio contro la Juve nella finale per la vittoria della Champions League 2016-2017.Il titolo Juventus ha chiuso oggi a +5,77% a quota 0,898 euro.