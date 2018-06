Crisi migranti, Salvini: pronti a chiudere frontiere, Italia non è campo profughi

Laura Naka Antonelli 21 giugno 2018 - 07:29

"Pronti a chiudere anche le frontiere". La Repubblica riporta che ora il ministro dell'Interno Matteo Salvini minaccia di far saltare anche Schengen. "Se in Ue qualcuno pensa che Italia sia un campo profughi si sbaglia", ha detto Salvini, parlando in occasione della conferenza stampa congiunta con il vicepremier austriaco e il ministro dell'Interno austriaco."Dobbiamo usare soldi e uomini per difendere le frontiere esterne, come già si fa sul confine balcanico. La vera proposta sarà quella italiana", ha detto.A Porta a Porta ha poi minacciato:"Se andiamo a Buxelles per avere il compitino già scritto da Francia e Germania, se pensano di mandarci altri migranti invece di aiutarci, allora non andiamo nemmeno, risparmiamo i soldi del viaggio".Anche il premier Giuseppe Conte, adotta la linea dura e scrive su Twitter, dopo aver incontrato il presidente del Consiglio europeo Donald Tusk:"Oggi ho avuto con il Presidente Tusk un incontro molto utile. Gli ho anticipato che al pre-vertice di Bruxelles non sono disponibile a discutere dei "secondary movements" senza prima aver affrontato l'emergenza dei "primary movements" che l'Italia si ritrova ad affrontare da sola".