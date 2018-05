Crisi istituzionale, Carlo Cottarelli arrivato al Quirinale

Laura Naka Antonelli 28 maggio 2018 - 11:30

MILANO (Finanza.com)

Ildirettore dell'Osservatorio sui conti pubblici ed ex commissario alla spending review, Carlo Cottarelli, è arrivato al Quirinale. Cottarelli è stato convocato dal presidente della Repubblica Sergio Mattarella, a seguito della crisi istituzionale apertasi in Italia, dopo che l'ipotesi di un governo M5S-Lega è saltata in aria.