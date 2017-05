Crisi banche: Visco, manca un'efficace azione di coordinamento

Titta Ferraro 31 maggio 2017 - 11:08

MILANO (Finanza.com)

La crisi bancaria richiede tempi rapidi e certi. Il governatore di Bankitalia, Ignazio Visco, non indugia sul nodo legato alle difficili crisi bancarie in atto in Italia, in primo luogo Mps e le due banche venete. "Non possiamo correre il rischio di intaccare la fiducia nelle banche e nel risparmio da esse custodito - ha rimarcato Visco nel suo intervento all'assemblea annuale di Bankitalia - . L’efficace gestione di una crisi richiede tempi assai rapidi e certi, una stretta cooperazione tra tutti i soggetti coinvolti, una chiara definizione delle responsabilità e delle priorità. Sono queste le modalità che in passato hanno consentito in Italia di superare fasi di tensione, anche gravi, senza danni per i risparmiatori e per il sistema creditizio nel suo complesso. Oggi, nel nuovo assetto europeo gli interventi in caso di crisi sono affidati a una molteplicità di autorità e istituzioni – nazionali e sovranazionali – tra loro indipendenti, con processi decisionali poco compatibili con la rapidità degli interventi. Manca una efficace azione di coordinamento".