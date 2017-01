Crisi banche: Messina (Intesa), 20 miliardi stanziati è una cifra sufficiente

Titta Ferraro 20 gennaio 2017 - 12:21

MILANO (Finanza.com)

I 20 miliardi di euro stanziati per le banche italiane sono più che sufficienti. Così il ceo e consigliere delegato di Intesa Sanpaolo, Carlo Messina, in merito alla cifra del fondo stanziato dal Tesoro per le banche in difficoltà. L'intervento attraverso il decreto salvarisparmio "riconduce il rischio sistemico per il nostro Paese al livello degli altri Paesi, con la differenza che noi non abbiamo i derivati che sono presenti nei bilanci di tutti gli altri Paesi", ha aggiunto Messina a margine di una conferenza a Milano.