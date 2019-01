Crisi Carige, si valuta il commissariamento. Consob sospende titolo, mentre aumentano rumor su interesse UniCredit

Laura Naka Antonelli 2 gennaio 2019 - 07:47

MILANO (Finanza.com)

"Carige, stretta finale sul commissariamento". Titola così Il Sole 24 Ore l'articolo dedicato alla banca ligure, riportando la decisione presa dalla Consob, in una riunione di emergenza che si è tenuta nella sessione di ieri, di sospendere il titolo dalle contrattazioni di Borsa."La sospensione servirebbe a togliere la pressione del mercato sulle azioni Carige in attesa di una soluzione - si legge - tra le prospettive che ieri stavano prendendo decisamente quota c'è la possibilità di un commissariamento".Il quotidiano riporta anche i rumors di mercato "in ascesa" su un interesse, nei confronti di Carige, di UniCredit. "La banca, che finora ha sempre parlato di crescita per linee interne, non commenta", scrive Il Sole 24 ore.Il titolo carige ha concluso la sessione di venerdì scorso al prezzo di 0,0015 per azione, "con una capitalizzazione dell'istituto di credito inferiore ai 90 milioni". Carige rimane sorvegliata speciale della vigilanza della Bce.