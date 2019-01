Crif: richieste mutui in calo nel 2018 complice calo surroghe

Titta Ferraro 21 gennaio 2019 - 11:50

MILANO (Finanza.com)

Il 2018 si è concluso con una crescita complessiva delle richieste di credito da parte delle famiglie italiane, anche se compare il segno meno sul fronte richieste di nuovi mutui. Dal Barometro Crif sulle richieste di mutui e prestiti da parte delle famiglie, aggiornato a dicembre 2018, emerge che le richieste di prestiti, nell’aggregato di personali più finalizzati, sono cresciute del 5% rispetto al 2017. La buona performance del comparto è determinata principalmente dai prestiti personali, ma anche quelli finalizzati si sono posizionati in territorio positivo.Relativamente al comparto dei mutui, invece, è stato positivo il recupero delle interrogazioni relative ai nuovi mutui di acquisto seppur non completamente compensato dal ridimensionamento di quelle per surroghe e sostituzioni, che nel complesso ha determinato una lieve flessione delle richieste, pari a -0,6% rispetto all’anno precedente.