Crif consolida presenza in Irlanda e in Vietnam

Daniela La Cava 11 gennaio 2018 - 12:18

MILANO (Finanza.com)

Crif, società globale specializzata in sistemi di informazioni creditizie e commerciali e soluzioni per la gestione del credito, ha annunciato l’acquisizione di Vision-Net, leader nelle informazioni sulle imprese in Irlanda, unitamente all’acquisizione del 100% della società Dun & Bradstreet Vietnam, con quest’ultima che porta in dote le relative operation in Brunei, Laos, Myanmar e Cambogia. Sempre in Vietnam, Crif ha rafforzato la propria presenza in PCB (Vietnam Credit Information Joint Stock Company), salendo al 53,1% del capitale sociale. "Con queste operazioni in Vietnam - si legge in una nota - Crif consolida la propria presenza nel Sud est dell’Asia, che la vede già leader con proprie società dirette nelle Filippine, Taiwan, Singapore, Malesia e Indonesia".