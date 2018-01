Crif: Eugenio Bonomi nominato amministratore delegato

Daniela La Cava 16 gennaio 2018 - 11:20

MILANO (Finanza.com)

Crif - società globale specializzata in sistemi di informazioni creditizie e commerciali e soluzioni per la gestione del credito - ha nominato Eugenio Bonomi nuovo amministratore delegato dell’azienda. Lo rende noto la società bolognese guidata da Carlo Gherardi in un comunicato nel quale precisa che "l'obiettivo di questa nomina è continuare nel percorso di crescita profittevole del proprio business, tratto caratterizzante nei suoi 30 anni di storia che l’ha portata a superare il traguardo dei 500 milioni di euro di ricavi nel 2017".