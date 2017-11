Creval: titolo rientra in negoziazioni Borsa. Tonfo di oltre -25%

Laura Naka Antonelli 8 novembre 2017 - 15:24

Dopo essere finiti diverse volte in asta di volatilità nella sessione odierna, a seguito dell'annuncio della banca sul piano per lanciare un aumento di capitale da 700 milioni, i titoli Creval ritornano a essere scambiati in Borsa, cedendo oltre -25%. L'azione ha testato un minimo di 1,75 euro.Durante le sospensioni al ribasso, la perdita teorica è stata superiore a -30%.