Creval: stipulato atto fusione Credito Siciliano

Daniela La Cava 18 giugno 2018 - 16:59

MILANO (Finanza.com)

E' stato sottoscritto l'atto di fusione per incorporazione di Credito Siciliano in Credito Valtellinese (Creval). Lo si apprende in una nota della banca lombarda nella quale si precisa che la fusione avrà effetti giuridici, secondo quanto stabilito nell’atto di fusione, a partire dal prossimo 25 giugno. Le operazioni effettuate dal Credito Siciliano saranno imputate al bilancio di Creval dal primo di gennaio 2018; analoga decorrenza è prevista a fini fiscali.