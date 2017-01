Creval: scelti gli advisor per valutare opzioni strategiche

Titta Ferraro 18 gennaio 2017 - 08:59

MILANO (Finanza.com)

Il Consiglio di Amministrazione di Credito Valtellinese (Creval) ha individuato Mediobanca – Banca di Credito Finanziario S.p.A. ed Equita SIM quali advisor finanziari della Banca per l’analisi e le valutazioni in relazione a potenziali possibili opzioni strategiche per l’evoluzione del Gruppo.