Creval scatta ancora dopo conferma ingresso Credit Agricole con quota 5%

Titta Ferraro 25 luglio 2018 - 09:08

MILANO (Finanza.com)

Quasi +5% in avvio per Creval che cavalca la conferma dell'ingresso nel capitale di Credit Agricole. Già ieri le indiscrezioni circa l'operazione da parte dei francesi aveva spinto il titolo a chiudere a +13,28%.Credit Agricole acquisterà una quota di minoranza pari al 5% dell'istituto di credito lombardo. Le parti hanno concordato che valuteranno, nel medio termine, la possibilità di estendere la partnership tra il Gruppo Crédit Agricole e Creval ad altre aree di business e il Gruppo Crédit Agricole potrebbe considerare la possibilità di incrementare la sua quota in CreVal fino al 9,9%, ma ad oggi i due gruppi non intendono incrementare la partecipazione oltre tale soglia.Crédit Agricole Assurances acquisterà, inoltre, il 100% del capitale sociale di Global Assicurazioni per un corrispettivo complessivo di 80 milioni di euro, di cui 70 milioni al closing e 10 milioni differiti.