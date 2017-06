Creval: operazione di “sale & lease back” di un portafoglio di immobili. +51pb per il CET1

Luca Fiore 29 giugno 2017 - 17:24

MILANO (Finanza.com)

Oggi Creval e Beni Stabili hanno perfezionato un operazione di “sale & lease back” di un portafoglio di immobili strumentali del Gruppo Creval, costituito da 17 unità immobiliari. L’operazione riguarda immobili in massima parte a destinazione uffici e filiali del Gruppo Creval e si inserisce nel contesto delle iniziative dell’Action Plan, predisposte alla valorizzazione del patrimonio immobiliare, “nell’ottica – riporta la nota della società - di rafforzare ulteriormente i ratio patrimoniali del Gruppo Creval”.Il portafoglio immobiliare resterà nella disponibilità delle società del Gruppo Creval in virtù di contratti di locazione con durata compresa tra 9 e 12 anni prorogabili, a discrezione del conduttore, per ulteriori 6 anni.Per il Gruppo Creval l’operazione determina a livello di bilancio consolidato una plusvalenza pari a circa 70 milioni di euro, alla luce del prezzo definito per il perimetro immobiliare pari 115,4 milioni e il relativo valore di bilancio al 31 dicembre 2016 di 46 milioni, e un contributo positivo in termini CET1 di 51 punti base.A livello di conto economico, la transazione implica effetti negativi ricorrenti sull’utile netto quantificabili in circa 1 milione di euro.