Creval: operazione aumento "fortemente diluitiva", si applica modello rolling

15 febbraio 2018 - 09:44

L'operazione di aumento di capitale del Credito Valtellinese (Creval) è "fortemente diluitiva" pertanto trova applicazione la normativa di riferimento del cosiddetto modello rolling. È quanto si apprende da una nota diffusa da Borsa Italiana.L'adozione di questo modello, sperimentato per la prima volta nell'aumento di capitale di Banca Carige a fine 2017, è stato promosso dalla Consob per evitare che, durante gli aumenti di capitale iperdiluitivi, si verifichino anomalie di prezzo sui titoli azionari interessati. In particolare, il modello prevede che una volta iniziato l'aumento, sia possibile esercitare in via "anticipata" i diritti di opzione in ciascun giorno dell'aumento a partire dal terzo, ricevendo immediatamente le azioni di nuova emissione.Tale consegna "anticipata" delle azioni di nuova emissione, spiega Consob, è volta a permettere di effettuare l'arbitraggio fra azioni e diritti di opzione già a partire dal primo giorno di avvio dell'aumento di capitale. A sua volta, sottolinea ancora Consob, l'attività di arbitraggio dovrebbe evitare sul nascere le anomalie di prezzo.