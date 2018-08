Creval: nasce il polo del factoring del gruppo

Luca Fiore 8 agosto 2018 - 15:01

MILANO (Finanza.com)

I Cda di Claris Factor e di Creval Più Factor hanno deliberato di dar corso alla fusione per incorporazione di quest’ultima in Claris Factor (entrambe le società sono controllate in via totalitaria da Credito Valtellinese).L’operazione “consentirà –riporta la nota del Creval - dunque di dar corso alla nascita di una società prodotto, anch’essa controllata al 100% da Creval, dedicata all’attività di factoring con un elevato expertise e con un turnover atteso a circa più di 800 milioni di euro nel 2018 e un obiettivo superiore a 1,5 miliardi di euro al 2020, in linea con gli obiettivi previsti dal Piano Strategico 2018 – 2020.