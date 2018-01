Creval ko in Borsa, titolo vicino a minimi storici: maxi aumento al via il 19 febbraio (Il Messaggero)

Alessio Trappolini 19 gennaio 2018 - 10:05

MILANO (Finanza.com)

Credito Valtellinese ko in Borsa. Il titolo al momento arretra di oltre 3 punti percentuali scivolando a circa 9,685 euro, area di prezzo non molto lontana dai minimi storici toccati il 17 novembre scorso.Questa mattina Il Messaggero ha riportato la notizia che il maxi aumento di capitale da 700 milioni euro potrebbe partire già il 19 febbraio prossimo, previo via libera rilasciato da Consob. La chiusura sarebbe poi prevista – ipotizza il quotidiano – dopo il voto politico del 4 marzo.L’aumento di capitale, lo ricordiamo, servirebbe all’istituto lombardo per poter procedere alla vendita di 2,1 milioni di Npl entro quest’anno, operazione propedeutica all’abbassamento del rapporto Npe ratio (Npl/impieghi) al 10% entro il 2020.