Creval in cima al listino: il mercato cavalca indiscrezioni su composizione consorzio di garanzia

26 gennaio 2018

MILANO

Credito Valtellinese su di giri a Piazza Affari. Da poco trascorse le ore 14:00 il titolo ha tentato un allungo oltre quota 11 euro, persa di vista il 18 gennaio scorso.Mentre il mercato rimane in attesa dei dettagli sull'aumento di capitale da 700 milioni di euro, la stampa nazionale riporta la news secondo cui vi sarebbero importanti novità per quanto riguarda la formazione del consorzio di pre-garanzia, ad oggi composto da Mediobanca (col ruolo di global coordinator e bookrunner) e Citigroup.Secondo la stampa anche Credit Suisse e Bank of America Merrill Lynch starebbero per firmare l'accordo di pre-garanzia all'aumento di capitale mentre Deutsche Bank e JP Morgan potrebbero intervenire con ruoli di secondo livello in termini di accollo.Un quadro più chiaro si potrebbe avere il prossimo 5 febbraio, giorno in cui si riunirà il Consiglio di amministrazione per esaminare i dati preliminari relativi al 2017. Il giorno successivo dovrebbe poi partire un nuovo roadshow, dopo quello effettuato lo scorso novembre.L'obiettivo secondo gli analisti che seguono la vicenda è di lanciare l'aumento di capitale a metà febbraio e cercare di portarlo a termine prima delle elezioni, fissate per il 4 marzo. A tal proposito sarà fondamentale il via libera Consob al prospetto informativo relativo all'operazione.In questo quadro il titolo al momento si muove con decisione al rialzo: +13% circa a 10,71 euro, la miglior performance giornaliera del listino.