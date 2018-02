Creval, il consorzio di garanzia per l'aumento si allarga ancora

Valeria Panigada 5 febbraio 2018 - 07:55

MILANO (Finanza.com)

Siallarga ancora il consorzio di garanzia per l'aumento di capitale di Credito Valtellinese (Creval). Attraverso una nota stampa, l'istituto di Sondrio ha fatto sapere che Commerzbank e Jefferies in qualità di senior joint bookrunner e Keffe, Bruyette & Woods ed Equita Sim in qualità di joint bookrunner sono entrati a far parte del consorzio di garanzia dell'aumento di capitale previsto da piano industriale di Creval per un importo massimo di 700 milioni di euro, sottoscrivendo un accordo di pre-underwriting. Quindi ad oggi, il consorzio risulta essere costituito, oltre che da queste ultime banche, anche da Mediobanca, Banco Santander, Barclays, Citigroup e Credit Suisse. Creval non esclude che "prima dell'avvio dell'offerta il consorzio potrà essere allargato ad altre istituzioni finanziarie".