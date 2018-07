Creval: fusione per incorporazione della controllata Creval Sistemi e Servizi

Luca Fiore 26 luglio 2018 - 16:30

MILANO (Finanza.com)

I Cda di Credito Valtellinese e della controllata Creval Sistemi e Servizi hanno deliberato di dar corso alla fusione per incorporazione di quest’ultima in Creval. “La fusione si inserisce nel contesto del Piano Strategico 2018-2020, all’interno del quale sono stati individuati obiettivi di semplificazione dell’assetto societario e di ottimizzazione della struttura dei costi”.La società consortile CSS presta ora, infatti, la quasi totalità dei propri servizi alla Capogruppo e risulta partecipata, in via diretta e indiretta, per il 99,08% dalla stessa.