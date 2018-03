Creval: cda conferma conti preliminari 2017, nessun dividendo

Daniela La Cava 26 marzo 2018 - 14:51

Il consiglio di amministrazione del Credito Valtellinese ha esaminato ed approvato il progetto di bilancio d’esercizio del Credito Valtellinese e il bilancio consolidato al 31 dicembre 2017, confermando integralmente i risultati preliminari approvati e comunicati al mercato lo scorso 5 febbraio, cui si fa rinvio. Lo rende noto l'istituto bancario lombardo in un comunicato. All’Assemblea dei soci – convocata in unica convocazione per il prossimo 27 aprile - il cda Amministrazione proporrà di portare a nuovo la perdita dell’esercizio 2017 pari a 325.467.962,66 euro. Non sarà pagato alcun dividendo agli azionisti.