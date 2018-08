Creval, avviata partnership con Pitagora nella cessione del quinto

Valeria Panigada 9 agosto 2018 - 15:49

MILANO (Finanza.com)

Credito Valtellinese (Creval) ha avviato una partnership industriale con Pitagora (del gruppo Cassa di Risparmio di Asti) nel mercato della cessione del quinto dello stipendio. L'accordo prevede l'acquisto da parte di Creval di una partecipazione del 9,9% di Pitagora, oltre che la revisione e il rinnovo per cinque anni dell'accordo commerciale in essere tra le due società per la promozione di contratti di finanziamento con cessione del quinto dello stipendio. L'acquisizione, precisa Creval, avrà effetti trascurabili sul suo livello del CET1 ratio fully loaded. "L'operazione - si legge nella nota diffusa oggi - si inserisce nel contesto del progressivo potenziamento e ampliamento dell'offerta dedicata alla clientela retail". Il closing dell'operazione è previsto entro novembre.