Creval: al via la costituzione di un polo factoring

Luca Fiore 7 giugno 2018 - 13:12

MILANO (Finanza.com)

Oggi Creval ha sottoscritto un contratto per l’acquisizione del 100% del capitale sociale di Claris Factor a fronte di un corrispettivo di 5 milioni di euro. Il capitale sociale di Claris Factor è detenuto integralmente da Veneto Banca (in Liquidazione Coatta Amministrativa). Nel corso del 2017 Claris Factor ha sviluppato un turnover pari a circa 890 milioni di euro, prevalentemente concentrato in Lombardia, Veneto e Lazio.“L’Acquisizione, oltre a permettere di valorizzare le professionalità e il know how di Claris Factor, consentirà dunque di rafforzare significativamente l’offerta commerciale del Gruppo Creval, con effetti positivi sulla redditività attesa, tenuto altresì conto delle possibili sinergie di costi”, riporta la nota dell’istituto.Il perfezionamento dell’Operazione è atteso entro la fine del primo semestre 2018.