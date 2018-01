Creval: Credito Siciliano approva progetto di fusione per incorporazione

Valeria Panigada 5 gennaio 2018 - 15:45

MILANO (Finanza.com)

Ilconsiglio di amministrazione di Credito Siciliano, riunitosi oggi, ha approvato il progetto di fusione per incorporazione nella controllante Credito Valtellinese (Creval). Il board di Creval aveva già approvato l'operazione lo scorso 20 dicembre. A questo riguardo, gli azionisti di Credito Siciliano hanno diritto di vendere le loro azioni a Creval al prezzo unitario di 19,68 euro. In caso di esercizio integrale di tale diritto, l'esborso complessivo per Creval sarà pari a 3,8 milioni. La fusione tra le due banche dovrebbe diventare efficace entro la fine del primo semestre 2018, comunque dopo al completamento dell'aumento di capitale.