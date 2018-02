Creval: Consob approva il prospetto informativo dell'aumento di capitale, si parte oggi

Valeria Panigada 19 febbraio 2018 - 07:39

MILANO (Finanza.com)

Tutto pronto per l'aumento di capitale di Credito Valtellinese (Creval). Nel fine settimana la Consob ha approvato il prospetto informativo relativo all'operazione, che prenderà il via oggi. I diritti di opzione per la sottoscrizione dlele azioni Creval di nuova emissione saranno esercitabili a partire da oggi fino all'8 marzo incluso e saranno negozia bili fino al 2 marzo.L'aumento di capitale da 700 milioni di euro è interamente garantito dal consorzio di garanzia. Inoltre Algebris, Credito Fondiario e Dorotheum hanno sottoscritto contratti di sub-garanzia per un ammontare complessivo di 55 milioni. Con questi ultimi, Creval ha stretto anche accordi di natura commerciale.