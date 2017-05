Creval: Action Plan, costituita Creval PiùFactor, volume turnover atteso sopra quota 1,5 miliardi in tre anni

Luca Fiore 30 maggio 2017 - 11:59

MILANO (Finanza.com)

Il Gruppo Creval ha annunciato che, in linea con gli obiettivi definiti dall’Action Plan 2017-2018, è stata costituita Creval PiùFactor, integralmente controllata dal Credito Valtellinese per lo sviluppo dell’attività di factoring pro-soluto e prosolvendo, sia diretto sia indiretto, a favore della clientela del gruppo.



“L’iniziativa è coerente –riporta la nota della società - con gli obiettivi definiti dall’Action Plan 2017-2018 relativamente all’ottimizzazione e innovazione del modello di servizio e consentirà di rafforzare l’offerta destinata alle PMI, con effetti positivi sul profilo della redditività, grazie all’incremento della componente dei ricavi di Gruppo, a basso assorbimento di capitale, in linea con i target del Piano”.



La società prevede che la start-up possa raggiungere un volume di turnover superiore a 1.500 milioni di euro entro i prossimi tre anni.