Credito Valtellinese: titolo sospeso al ribasso su timore aumento di capitale

Titta Ferraro 7 novembre 2017 - 11:38

MILANO (Finanza.com)

Sospensione per eccesso di ribasso sul prezzo di controllo per Credito Valtellinese (Creval) su cui pesano le indiscrezioni circa la necessità di un cospicuo rafforzamento patrimoniale. Il titoo segna un calo teorico di oltre il 10% a 2,62 euro. Secondo quanto riportato da Il Sole 24 Ore sul tavolo del cda odierno ci sarà anche l'opzione di un aumento di capitale da circa 500 milioni di euro. In merito alle indiscrezioni di stampa, Creval non si è espressa sul'ipotesi aumento di capitale ma ha confermato che è stato convocato per la data odierna un Consiglio di Amministrazione al fine di approvare, oltre ai risultati al 30 settembre 2017, il nuovo piano industriale del Gruppo per il periodo 2018-2020.